وطن النهار

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام عامل من جنسية آسيوية بالاساءة للشعب الكويتي.

اذ توضح الادارة انه وعلى الفور وبمجرد رصد مقطع الفيديو انتقلت قوة من رجال مديرية امن محافظة حولي التابعة لقطاع الامن العام الى منطقة النقرة لالقاء القبض على العامل الذي تبين انه وعددا من العمال المخالفين لقانون الاقامة يقومون بغسيل المركبات مقابل مبالغ مالية وتمكنت القوة من ضبط العامل الذي اساء للشعب الكويتي، كما تم ضبط عدد 4 عمال مخالفين لقانون الاقامة وقانون العمل، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم تمهيدا لابعادهم عن البلاد، وجار اتخاذ اللازم مع كفلائهم حسب الاجراءات المتبعة في هذا الشأن.