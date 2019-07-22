وطن النهار

ألغت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية وقضت مجددا بإلزام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بدفع مبلغ 8280 دينارا لمعيدة بعثة عن مستحقات مخصصاتها المالية أثناء البعثة الدراسية للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي علي الموسوي بصفته وكيلا عن المدعية وهي تشغل وظيفة معيد بعثة في المعهد التطبيقي وفوجئت بعد دراسة دامت 8 سنوات في المملكة المتحدة وبعد حصولها على شهادة الدكتوراه بامتناع الجهة الادارية عن صرف مخصصاتها المالية بواقع 600 دينار شهريا والذي أقر سابقا بقرار وزاري في تعديل لائحة الايفاد لمعيدي جامعة الكويت وحدهم وتحليهم فقط بالمزايا المالية مع المرتب الشامل إذا كان الايفاد للولايات المتحدة الاميركية وكندا واستراليا واليابان وأوروبا.

وأوضح الموسوي للمحكمة أن مجلس الخدمة المدنية قرر مساواة معيدي البعثات الدراسية في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

واستجابت المحكمة للمحامي الموسوي مؤكدة في حيثيات حكمها وجوب سريان قرار المساواة بين معيدي الجامعة والتطبيقي في الحصول على المخصصات المالية وخلصت في حكمها في أحقية المدعية بمطالبتها المالية وفقا لما جاء في تقرير إدارة الخبراء. وثمن المحامي علي الموسوي في تصريح صحافي عدالة المحكمة إنصافها موكلته بعد صدور الحكم وتنفيذه وحصولها على مستحقاتها المالية،مشيدا بالتزام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بتنفيذ الحكم آملا أن يتم تنفيذ بقية الاحكام وانصاف هيئة التدريس والمبتعثين لدى الهيئة.

