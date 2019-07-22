وطن النهار

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة اول درجة القاضي بتغريم مواطن مائتين دينار واحالة الدعوى المدنية والقضاء مجددا ببراءته من تسببه بقتل صديقته لقيادة سيارته بسرعه جنونية واهمال وعدم انتباه.

وقد اسند الى المتهم أنه قاد سيارته باهمال وعدم انتباه وفقد السيطرة عليها ما ادى الى انقلابها وتجاوز بسيارته الحد الاقصى للسرعة المقررة للطريق معرضا حياته وحياة الاخرين للخطر وتسبب من غير قصد بقتل المجني عليها «صديقته» وذلك بأن اصابها بالاصابات الواردة في تقريرها الطبي التي أودت بحياتها وفق خطئه السابق. وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اكد به ضابط في المرور انه واثناء قيامه بعمله قد ورد بلاغ من غرفة العمليات يفيد بوجود حادث انقلاب على طريق الملك فهد السريع وبانتقاله لموقع الحادث شاهد المركبة في حالة انقلاب بعد الحاجز الحديدي وكان رجال الاطفاء يحاولون اخراج قائدها المتهم من داخلها وقد ابلغ من قبل المسعفين بوفاة مرافقة المتهم , واضاف انه قد شاهد مركبة اخرى متوقفة على مسافة بعيده من حادث الانقلاب بسبب عطل في اطارها الامامي الايمن كما قد شاهد اثر اصطدام على جانبها الايمن وبسؤاله عن سبب انقلاب المركبة قرر بانها لم تتعرض للاصطدام.

حضر المحامي عبدالمحسن القطان عن المتهم مطالبا بالغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجددا ببراءته من الاتهام المسند اليه وباستخراج شهادة من وزارة الداخلية تبين من قام بالإبلاغ عن الحادث موضوع الواقعة محل التحقيق.

