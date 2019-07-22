عربيات ودوليات

لندن- طهران- الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، امس أنها سترسل تعزيزات عسكرية للخليج بسبب زيادة المخاطر. وأكدت الوزارة التزامها بالوجود عسكري في الشرق الأوسط للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة. وبشأن احتمال فرض عقوبات على إيران بعد احتجازها ناقلة نفط بريطانية، أوضحت الوزارة أنها تبحث عدة خيارات وأضافت «أعتقد أن الكل قلق إزاء احتمال نشوب صراع وعلينا تهدئة الموقف».

من جانبه أعلن مسؤول إيراني محلي في قطاع الملاحة أمس أن سرعة التحقيق حول ناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا واحتجزتها إيران الجمعة «تعتمد على تعاون طاقمها».

وقال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمز كان (جنوب) الله مراد عفيفي بور إن «التحقيق يعتمد على تعاون طاقم السفينة وعلى إمكانيتنا في الوصول إلى الأدلة الضرورية للنظر في القضية» وذلك في مقابلة مع قناة «برس تي في» الحكومية الناطقة بالإنكليزية. وأكد أن أفراد الطاقم الـ23 هم على متن الناقلة و«بصحة جيدة». و18 منهم هم من الهند ومن ضمنهم القبطان، والخمسة الآخرون من الفلبين وروسيا ولاتفيا. واحتجز الحرس الثوري الايراني الجمعة في مضيق هرمز الناقلة «ستينا إيمبيرو» التي يملكها صاحب سفن سويدي وترفع راية بريطانيا.

وبعثت بريطانيا رسالة لمجلس الأمن بشأن اختطاف إيران لناقلة نفط تابعة لها قالت فيها إنه لا أدلة على زعم إيران أن الناقلة اصطدمت بقارب صيد إيراني. وأكدت بريطانيا في رسالتها أن قوات إيران اقتربت من الناقلة في المياه الإقليمية لسلطنة عمان، مشيرة إلى أن الإجراء الإيراني ضد الناقلة يمثل تدخلا غير قانوني.

من جانبها كشفت صحيفة «ديلي تليغراف» أن وزراء بريطانيين يضعون خططا تهدف إلى فرض عقوبات على إيران بعد احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في الخليج. وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بما في ذلك احتمال تجميد أصول ردا على الواقعة. وقالت الصحيفة إن بريطانيا قد تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا إلى إعادة فرض عقوبات على إيران بعد رفعها في 2016 عقب إبرام اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

وكان هانت قال السبت إن لندن ترغب في «خفض» التوتر مع ايران، إثر اجتماع أزمة حكومي خصص لبحث احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. وكتب هانت أيضا على تويتر أن الناقلة البريطانية «ستينا إمبيرو» تم احتجازها «في انتهاك واضح للقانون الدولي».وصرح للصحافيين «إنه أمر مرفوض تماما هذا يثير تساؤلات جدية حول أمن السفن البريطانية والنقل الدولي في مضيق هرمز». واوضح هانت أن الحكومة ستبلغ النواب البريطانيين اليوم بـ«اجراءات اضافية» تعتزم بريطانيا اتخاذها.

وتجاهلت طهران الدعوات التي وجّهها الأوروبيون لمطالبتها بالإفراج عن الناقلة. ونشر الحرس الثوري شريط فيديو يهدف الى اظهار عملية تفتيش ناقلة «ستينا ايمبيرو». ودعت فرنسا وألمانيا السبت السلطات الإيرانية إلى الإفراج بلا تأخير عن الناقلة، فيما رأت برلين أن احتجازها يشكل «تصعيداً إضافياً لوضع متوتر أصلاً» وذلك بعدما نددت واشنطن بما اعتبرته «تصعيدا للعنف» من جانب طهران. وأعربت وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي عن قلقها البالغ إزاء احتجاز طهران لناقلة النفط، محذّرةً من أن «هذا التطوّر يُفاقم مخاطر حصول تصعيد جديد في ظل التوتر الشديد القائم».وقال حلف شمال الأطلسي بدوره إنّه «يدعم جميع الجهود الدبلوماسية من أجل ايجاد حل لهذا الوضع».

على صعيد متصل أعلنت طهران أمس أن السعودية أفرجت عن ناقلة نفط إيرانية كانت أجبرت على الرسو في ميناء جدة السعودي في أواخر ابريل بعد مشكلة فنية. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ارنا عن وزير النقل محمد إسلامي قوله «تم حل المشكلة أمس بفضل متابعتها من قبل إدارة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية» وبحسب وكالة الأنباء الرسمية لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، أجبرت السفينة على الرسو في جدة للقيام بتصليحات بعد إصابتها بـ«عطل في المحرك» خلال إبحارها في البحر الأحمر.

