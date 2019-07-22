عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، بمحاولة جر بريطانيا إلى حرب، بعد فشله في استدراج الرئيس دونالد ترامب إلى ما وصفه بـ«حرب القرن».

وكتب ظريف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر امس «بعد فشله في استدراج دونالد ترامب للدخول في حرب القرن، وخوفا على انهيار فريقه، الفريق باء، حول جون بولتون سمومه نحو بريطانيا، على أمل جرها للمستنقع». وأضاف ظريف «الحكمة والبصيرة هما السبيل الوحيد للتصدي لمثل هذه الخدع».

من جهة ثانية ندد وزير الخارجية الإيراني بـ«نزعة المغامرة الأحادية» لدى الولايات المتحدة وبـ«الإرهاب الاقتصادي» الذي تمارسه وذلك خلال اجتماع وزاري لحركة عدم الانحياز في كراكاس، من دون ان يتطرق الى احتجاز ايران ناقلة نفط ترفع راية بريطانيا.

وقال ظريف لصحافيين على هامش الاجتماع «الحكومة الأميركية تلجأ من اجل تحقيق أهدافها غير المشروعة، إلى احد اشكال الضغط الذي نُسمّيه إرهابا اقتصاديا».

وفي وقت سابق كان ظريف اعتبر عبر ان احتجاز الناقلة البريطانية «هدفه فرض احترام القانون الدولي البحري» داعيا في الوقت نفسه بريطانيا الى وقف «التواطؤ» مع «الارهاب الاقتصادي» الذي تمارسه الولايات المتحدة.

الى ذلك حذر سفير إيران لدى بريطانيا حميد بعيدي نجاد من خطورة الأزمة الحالية بين طهران ولندن، قائلا إن قوى داخلية في المملكة المتحدة تحاول تأجيج التوتر بين البلدين. وقال نجاد في تغريدة على تويتر «على حكومة المملكة المتحدة ردع تلك القوى السياسية المحلية التي ترغب في تصعيد التوتر بين إيران والمملكة خارج إطار مسألة السفن». وشدد على أن هذا الأمر خطير وغير حكيم في هذا «الوقت الحساس» بالنسبة للمنطقة، وتابع أن إيران تتخذ موقفا ثابتا بهذا الشأن و»مستعدة لمختلف السيناريوهات».

