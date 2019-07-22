عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: نشرت شركة أمن بحري بريطانية، أمس على حسابها بتويتر، مقطعا صوتيا للحظات ما قبل نزول جنود إيرانيين على متن ناقلة النفط ستينا إمبيرو وهي ترفع العلم البريطاني في الخليج، الجمعة الماضية، قبل اقتيادها إلى إيران.

وفي التسجيل الصوتي يُمكن سماع السفينة الإيرانية وهي تطلب من ناقلة - يُعتقد أنها ستينا إمبيرو - تغيير مسارها، قائلة:»إذا أطعت الأوامر، ستكون في أمان».

ثم يمكن سماع الفرقاطة مونتروز (سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية وموجودة في مياه الخليج حاليا) وهي تعرّف عن نفسها في التسجيل الذي حصلت عليه شركة الأمن البحري البريطاني درياد غلوبال (Dryad Global).

وقالت الفرقاطة لستينا إمبيرو «أثناء قيامك بالمرور العابر في مضيق دولي معترف به (مضيق هرمز) بموجب القانون الدولي يجب ألايتم إتلاف أو اعتراض سبيل أو عرقلة أو إعاقة المرور».

ثم طلبت الفرقاطة من السفينة الإيرانية تأكيد أنها «لاتنوي انتهاك القانون الدولي» بينما كان يصعد جنود على متن الناقلة.

وبحسب مقطع فيديو نشره الحرس الثوري الايراني فقد شهدت الناقلة «ستينا إمبيرو» نزول جنود إيرانيين على متنها، من طائرة هليكوبتر، بينما ردد احد الجنود «الله أكبر».

ووصفت بريطانيا احتجاز إيران للناقلة، الجمعة، بأنه «عمل عدائي»، ورفضت تفسير طهران بشأن احتجازها للناقلة.

