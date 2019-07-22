عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أصدرت الإدارة البحرية بوزارة النقل الأميركية تحذيرا للسفن العابرة لمضيق هرمز والخليج على خلفية حادثة احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلتي نفط قرب المضيق، يوم الجمعة.

وأشارت الإدارة البحرية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إلى وجود «خطر على حركة الملاحة البحرية» بعدما تأكدت من أن «سفينتين تحملان علم بريطانيا وليبيريا تعرضتا للمضايقة وربما الاحتجاز من قبل عسكريين إيرانيين في المواقع المبلغ عنها».

ودعت الإدارة السفن إلى توخي الحذر عند عبور هذه المنطقة ونصح بمراجعة الاستشارات البحرية الأمريكية المتعلقة بـ«النشاط البحري في الخليج، ومضيق هرمز، وخليج عمان، وبحر العرب، والبحر الأحمر». وأشارت الإدارة البحرية الأميركية إلى أن «سريان التنبيه سينتهي تلقائيا في الـ26 من يوليو 2019».

من جهته أكد مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية جون رود أنه «لن نسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة الدولية في مياه الخليج»، مشيراً إلى دراسة «تأسيس آلية دولية لضمان حركة الملاحة في مياه الخليج».

وأضاف مساعد وزير الدفاع الأميركي إننا «قلقون من مخاطر سوء تقدير الجانب الإيراني في مياه الخليج». وعرض الإعلام الإيراني صوراً للاستيلاء على الناقلة البريطانية وسحبها إلى ميناء بندر عباس.وكانت القيادة الوسطى للجيش الأميركي أعلنت تطوير مجهود بحري متعدد الجنسيات، ضمن عملية لزيادة المراقبة في المجاري المائية الرئيسة في الشرق الأوسط، لضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج.

ولتمكين حرية الملاحة في المنطقة وحماية ممرات الشحن الحيوية يواصل المسؤولون الأميركيون التنسيق مع دول في الشرق الأوسط بجانب الدول الأوروبية والآسيوية لإطلاق عملية الحارس. ووفقاً للقيادة المركزية الأميركية في بيان لها فإنّ عملية الحارس جاءت عقب التوترات المتنامية في مياه الخليج، ولزيادة المراقبة والأمن في الممرات المائية الرئيسة.

وتهدف عملية الحارس إلى تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن وخفض التوترات في المياه الدولية بجميع أنحاء المنطقة وضمان الأمن في مضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عمان.

وسيمكن إطار الأمن البحري المقترح، الدول من توفير حراسة لسفنها التي ترفع علم دولتها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة في أعمال التنسيق ومراقبة المجال البحري.

