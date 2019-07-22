عربيات ودوليات

قتل تسعة اشخاص واصيب 30 اخرون في هجومين ارهابيين الاول استهدف نقطة امن والاخر امام مستشفى في احد المناطق السكنية بباكستان. وقال سالم رياض وهو ضابط شرطة كبير في منطقة ديرا اسماعيل خان ان انتحارية فجرت نفسها امام مستشفى في احد الاحياء السكنية اثناء نقل مصابين من حادث اطلاق نار تعرضت له نقطة أمنية. وبين ان شخصين اثنين قتلوا في حادث اطلاق نار نفذه مسلحون على دراجات نارية فيما لقي اربعة رجال امن وثلاثة مدنيين مصرعهم في التفجير امام المستشفى. واعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الحادثيين لكنها لم تعترف بان الانتحارية كانت امرأة.

