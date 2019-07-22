عربيات ودوليات

لشبونة- أ. ف. ب: يكافح أكثر من ألف رجل اطفاء حرائق أسفرت عن اصابة ثمانية أشخاص بجروح في منطقة جبلية وسط البرتغال حيث سقط اكثر من مئة قتيل العام 2017 في حرائق. وقال قائد الدفاع المدني في منطقة الوسط لويس بيلو كوستا في لقاء مع صحافيين ان أحد الجرحى مدني اصابته خطيرة. وأضاف أن ثلاثة من رجال الاطفاء الجرحى السبعة أصيبوا في حادث اصطدام بين سيارتين.

وعمل أكثر من 1100 رجل اطفاء و400 آلية على مكافحة ألسنة اللهب، كما ورد على موقع الدفاع المدني. وقال الجيش انه سيرسل تعزيزات ايضا. وقال في بيان ان رئاسة الاركان سترسل عشرين جنديا وأربع آليات من اجل «فتح طُرق تسهيلا لوصول رجال الاطفاء» الى المكان. وأرسلت حوالى عشرين طائرة ومروحية السبت لكنها توقفت عن التحليق في هذه المنطقة التي تغطيها الغابات وكان 114 شخصا قتلوا فيها في موجتين من الحرائق المدمرة في يونيو ثم اكتوبر 2017.

وما زالت البرتغال تحت صدمة هذه الحرائق، وتبذل فرق الاطفاء جهودا شاقة لتجنب تكرارها. وكانت حرائق الغابات التي تؤجهها رياح قوية تتقدم بعد ظهر السبت على ثلاث جبهات في مناطق يصعب الوصول اليها في كاستيلو برانكو على بعد مئتي كيلومتر شمال لشبونة. وقال الكومندان بيلو كوستا ان أحد هذه الحرائق تم تطويقه بنسبة 90%، لكن الثاني في منطقة فيلا دي ري يثير قلقا أكبر. وتم اخلاء بضع قرى في اجراء وقائي.

وعبر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا عن «تضامنه مع مئات الأشخاص الذين يكافحون ظاهرة الحرائق» وذلك في رسالة نشرت على موقع الرئاسة. وانخفضت درجات الحرارة في أجزاء من غرب أوروبا أمس ما منح متنفسا لسكان المناطق التي اجتاحتها موجة حر شديدة لنحو أسبوع.

