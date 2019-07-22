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واشنطن- أ. ف. ب: يشهد جزء كبير من الولايات المتحدة موجة حر تؤثر على نحو 150 مليون شخص وأدت الى وفاة ثلاثة أشخاص حتى الآن، بحرارة بلغت 38 درجة مئوية في نيويورك وواشنطن. وقال مركز الأرصاد الجوية الأميركي ان موجة الحر هذه تمتد من سهول وسط الغرب (ميد ويست) الى الساحل الأطلسي. واثنان من ضحايا موجة الحر توفيا في ولاية ميريلاند (شرق) بالقرب من واشنطن في نهاية الأسبوع قبل أن تبلغ درجات الحرارة حدها الأقصى. وفي أركنسو توفي لاعب كرة القدم الأميركي السابق ميتش بيتروس (32 عاما) الخميس بينما كان يعمل في الخارج بالقرب من متجر عائلته. وقد توفي بسبب نوبة قلبية نجمت عن الحر، كما قال الطبيب الشرعي في منطقة بولاسكي.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من أن السكان يمكن أن يشعروا بدرجة حرارة تصل الى 45 مئوية وقد نشرت رسائل للوقاية من الحر منها شرب السوائل ومتابعة الذين يعانون من أوضاع صحية هشة والحد من النشاطات في الخارج وعدم ترك الأطفال والحيوانات في السيارات. وأطلقت تحذيرات من موجة الحر في عدد من مناطق شرق كندا أيضا. وفتحت مدينة نيويورك حوالى 500 مركز مكيفة يمكن للسكان التوجه اليها. ومنذ الجمعة يلهو الأطفال في مياه البرك العامة. وكان من المقرر تنظيم مسابقة للجري أمس في نيويورك لكنها ألغيت «بسبب نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة اللتين يمكن أن تبلغا مستويات قصوى» كما كتب على الموقع الالكتروني للمسابقة. وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو محذرا «اعتنوا بأنفسكم ولا تتعرضوا للحر اذا لم يكن الأمر ضروريا... انها مسألة جدية».

وعمل التيار الكهربائي في المدينة الذي شهد عطلا كبيرا الأسبوع الماضي، بشكل طبيعي على الرغم من ضغط تشغيل أجهزة التكييف. وفي واشنطن المعروفة بحرها مع ارتفاع نسبة الرطوبة الخانقة صيفا، ألغيت حفلة لموسيقى الجاز شعبية جدا كان يفترض أن تنظيم في مركز «ناشيونال غاليري اوف ارت». على الساحل الشرقي أيضا، يمكن أن تشهد فيلادلفيا درجة حرارة قياسية في هذا اليوم من العام. واقترحت وسائل الاعلام بسخرية على السكان التوجه الى مدينتين ميامي أو فينيكس اللتين تشهدان عادة حرا أشد من فيلادلفيا وستكون درجات الحرارة فيهما أقل بعشر درجات مما هي عليه في فيلادلفيا في نهاية الأسبوع.

