عربيات ودوليات

القاهرة الوكالات: أكد رئيس سلطة الطيران المدني في مصر الطيار سامح الحفني، ان المطارات المصرية تقدم الخدمات الأمنية وفقا لقوانين الطيران المدني الدولية، مشيرًا الى أن المطارات «تطبق معايير أعلى من المنصوص عليها، وخضعت للعديد من عمليات التفتيش التي أشادت بالمستويات المقدمة»، وأضاف في تصريحات صحافية أمس، أنه يتم تنفيذ المعايير الدولية و«لا توجد معلومات لدينا عن أسباب توقف الرحلات»، وذلك بعد اعلان الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها لمصر لمدة 7 أيام لمراجعة الاجراءات الأمنية، على حد تعبيرها.

وأعلنت الخطوط الجوية الألمانية، لفوتهانزا، استئناف رحلاتها الى مصر، أمس، بعد ساعات من اعلان تعليقها.

وأوضح الحفني، أن سلطات الطيران المدني في مصر، تتواصل مع الخطوط الجوية البريطانية لمعرفة أسباب وقف الرحلات و«ما طبيعة المعلومات لديهم»، لافتًا الى أن وزارة الطيران المدني لم تتلق أي اخطارات سوى اخطار وقف الرحلات. وأضاف الحفني أن الوزارة بالتعاون مع مطار القاهرة الدولي استقبلت خلال الفترات الماضية آلافا من الجماهير الافريقية ومن مختلف دول العالم وكذلك رؤساء دول حضروا للقاهرة لحضور مباريات كأس الأمم الافريقية ولم يحدث أي شيء يعكر الانجاز الكبير ببطولة الأمم الافريقية. وأكد رئيس سلطة الطيران المدني في مصر، أن حركة الطيران تسير في مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وفقًا للمعدلات الرسمية ولم تشهد أي الغاءات سوى لرحلات الشركتين البريطانية والألمانية.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطيران المدني المصري، أنه تم بعد التنسيق مع سفارة المملكة المتحدة في القاهرة، أكدت أن «القرار ليس صادراً عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، وجاري تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة».

من جهته، قال متحدث باسم شركة «ار فرانس»، أمس، ان رحلات الشركة الى القاهرة مستمرة، وذلك في أعقاب قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش ايروايز» ولوفتهانزا تعليق رحلاتهما للعاصمة المصرية بسبب مخاوف أمنية. وأفاد المتحدث في بيان مكتوب أُرسل الى رويترز: «بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت ار فرانس مواصلة خدماتها الى القاهرة».

