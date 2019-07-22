loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الإفراج عن 316 سجيناً


قالت وزارة الداخلية المصرية ان قطاع السجون يواصل عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الافراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (269/ 2019) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. وأشارت الوزارة الى أن أعمال اللجان توصلت الى انطباق القرار على (141) نزيلاً ممن يستحقون الافراج عنهم بالعفو. وأوضحت أن اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الافراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها الى الافراج عن (175) نزيلاً افراجاً شرطياً.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة