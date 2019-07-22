عربيات ودوليات

قالت وزارة الداخلية المصرية ان قطاع السجون يواصل عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الافراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (269/ 2019) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. وأشارت الوزارة الى أن أعمال اللجان توصلت الى انطباق القرار على (141) نزيلاً ممن يستحقون الافراج عنهم بالعفو. وأوضحت أن اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الافراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها الى الافراج عن (175) نزيلاً افراجاً شرطياً.

