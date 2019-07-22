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الخرطوم الوكالات: أعلنت لجنة التحقيق السودانية في فض الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم، أمس تسليم نتائج التحقيقات للنائب العام في البلاد، عبد الله أحمد عبد الله.

وكانت لجنة شكلها المجلس العسكري للتحقيق في حملة دامية على مخيم احتجاج وسط العاصمة السودانية، في يونيو الماضي، خلصت الى تورط عدد من الضباط.

وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) التوصل الى الشخص الذي كان وراء فض الاعتصام، قائلا انه لن يكشف عن هويته كي لا يؤثر على لجنة التحقيق.

وأدى فض الاعتصام الى وقوع عشرات القتلى، وشكلت الأحداث الدامية احدى العقبات أمام الاتفاق بين المجلس العسكري في السودان وقوى اعلان الحرية والتغيير، طيلة أسابيع.

وتضم اللجنة التي شكلت في الرابع من يونيو الماضي وفق قرار النائب العام رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري. وكانت اللجنة استجوبت طيلة فترة عملها 20 شاهداً، كما تسلمت فيديوهات خاصة بفض الاعتصام.

الى ذلك اتهمت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج أمس قوات الدعم السريع بالتسبب في وفاة شاب بعد تعذيبه أثناء احتجازه في مدينة الدلنج في وسط السودان، منددة بممارسات الأجهزة الأمنية في حق المواطنين. وذكرت اللجنة في بيان على صفحتها على فيسبوك ان حسن شرف الدين قضى تحت التعذيب بعد اعتقاله قبل ثلاثة أيام في مكاتب جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة الدلنج ولاية جنوب كردفان في وسط السودان. ولم توضح اللجنة الظروف والأسباب التي أعتقل بسببها شرف الدين. وتابعت اللجنة أن «ممارسات جهاز الاستخبارات البشعة ماتزال تحصد أرواح مواطنين بطرق غير قانونية ولا تخضع لمحاكمات عادلة». وقاد الجهاز عملية القمع الدامية ضد المتظاهرين ابان الثورة التي اندلعت ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في 19 ديسمبر الفائت. والثلاثاء، اتهمت اللجنة قوات الدعم السريع بقتل شاب بعد تعذيبه وآخرين في مدينة الضعين في غرب السودان.

