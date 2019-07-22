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وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة (1000) حاج وحاجة من جمهورية السودان لأداء فريضة الحج لهذا العام1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المشمولين بالتوجيه الكريم يمثلون (500) حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية الشقيقة المشاركة في عمليات «عاصفة الحزم واعادة الأمل» ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، و(500) حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني.

