عربيات ودوليات

أبوظبي الوكالات: قال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة له على «تويتر»، ان «التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات صلب وقوي، وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب، التحالف يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية وباصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية».

وكانت الامارات أعلنت سحب عدد من قواتها المتواجدة في اليمن، الأمر الذي اعتبره البعض انسحاباً اماراتياً من التحالف الذي تقوده السعودية، وهو ما نفته أبو ظبي. وأضاف قرقاش، في تغريدة أخرى، أمس، أن «الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسورية أمثلة على ذلك، وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته».

وفي وقت سابق أكد قرقاش، أن السعودية والامارات أكبر الجهات المانحة للعمل الانساني في اليمن، مذكراً بأن الدولتين دفعتا العام الماضي 930 مليون دولار في هذا السياق.

وكتب قرقاش في حسابه على «تويتر» الجمعة: «تُعد الامارات والمملكة العربية السعودية أكبر الجهات المانحة للأعمال الانسانية في اليمن، وستفيان دائماً بالتزاماتهما. في العام الماضي، سددتا تعهداتهما المشتركة، والتي بلغت 930 مليون دولار الى الأمم المتحدة، في دفعة واحدة، وهي الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة».