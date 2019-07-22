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«النهضة» يرشح الغنوشي على رأس قوائمه الانتخابية


تونس الوكالات: أعلن حزب «النهضة» الاسلامي في تونس، أمس ترشيح زعيمه التاريخي راشد الغنوشي، لخوض الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل الأمر الذي يعني أن الغنوشي قد يكون مرشحا لنيل منصب رئاسة البرلمان أو رئاسة الحكومة في حال حصول «النهضة» على الأغلبية البرلمانية.
وقال الحزب، في بيان نشره في صفحته على «فيسبوك»، ان الغنوشي سيترشح على رأس قائمة الحزب بدائرة العاصمة «تونس1».
وينتظر أن تشهد الانتخابات البرلمانية، تنافسا محتدما بين «النهضة» الذي يعد ثاني أكبر الكتل الانتخابية في البرلمان الحالي، وأحزاب التيار الديمقراطي «وتحيا تونس» و«نداء تونس» وحزب البديل أو الجبهة الشعبية وتزيد فرص حصد «النهضة» للأغلبية البرلمانية في ظل خلافات كبيرة داخل حزب نداء تونس الحاكم.


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