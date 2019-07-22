دوليه

أحرز ولفرهامبتون لقب كأس الدوري الإنكليزي في آسيا بفوزه على مانشستر سيتي 3-2 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 0-0) أول من امس في شنغهاي في المباراة النهائية.وأهدر رحيم سترلينغ فرصة منح التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 21 بإضاعته ركلة جزاء حصل عليها بطل الدوري اثر عرقلة الجناح الدولي الألماني لوروا سانيه داخل المنطقة من لاعب الوسط الإسباني المالي الأصل أداما تراوريه.

ولعب سانيه أساسيا قبل أن يستبدله المدرب الاسباني بيب غوارديولا في الدقيقة 62، فيما حمل الدولي البلجيكي كيفن دي بروين شارة القائد قبل ان يترك مكانه للبرتغالي برناردو سيلفا مطلع الشوط الثاني.وتألق حارس مرمى ولفرهامبتون الدولي البرتغالي روي باتريسيو في ركلات الترجيح بتصديه لثلاث ركلات للألماني إلكاي غوندوغان والاسباني دافيد سيلفا والألماني لوكاس نميخا.

وسجل لسيتي البرازيلي دانيلو والإسباني أليكس غارسيا.في المقابل، سجل رايان بينيت وتايلور بيري والبرتغالي روبن فيناغر الركلات الترجيحية لولفرهامبتون، فيما أهدر له كونور كوداي وماكس كيلمان.وحجز ولفرهامبتون بطاقته الى النهائي بفوزه على نيوكاسل برباعية نظيفة، فيما تأهل مانشستر سيتي بتغلبه على وست هام يونايتد 4-1.وفي مباراة المركز الثالث فاز نيوكاسل على وست هام يونايتد بهدف للياباني يوشينوري موتو في الدقيقة 34.وهي المباراة الاولى لنيوكاسل بقيادة مدربه الجديد ستيف بروس خليفة الاسباني رافايل بينيتيز.

