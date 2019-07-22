دوليه

تقرر مغادرة جيروم بواتينغ، مدافع بايرن ميونخ الألماني، معسكر فريقه بالولايات المتحدة الأمريكية في وقت مبكر، عقب مشاركته ضد ريال مدريد الإسباني في مباراة ودية، أول من امس. وبدأ المدافع الألماني في التشكيلة الأساسية للفريق البافاري أمام ريال، لكنه غادر المعسكر فور انتهاء المباراة مباشرة. ونشر النادي بيانًا رسميًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قبل المباراة، أكد خلاله عودة بواتينغ إلى ميونخ في وقت مبكر، لأسباب خاصة. ويأتي هذا البيان المفاجئ ليفتح باب التكهنات حول مستقبل بواتينغ مع بايرن، حيث بدأت بعض الصحف في ربطه بالانتقال خلال الساعات القليلة المقبلة لنادٍ آخر. وكان نيكو كوفاتش، مدرب البايرن، قد أغدق المديح على اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، معربًا عن سعادته بمستواه المميز في التدريبات وخلال مشاركته ضد آرسنال الإنكليزي في المباراة الودية الماضية.