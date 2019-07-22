دوليه

أكد تقرير صحافي بريطاني، أمس، أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر الايطالي، رفض الانضمام إلى أحد عمالقة الدوري الإنكليزي الممتاز. ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإنه عرض على إيكاردي أن يكون جزءًا من صفقة تبادلية مع آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة تقضي بانتقال إيكاردي إلى «الغانرز» مقابل انضمام الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ إلى صفوف إنتر. ويعد إيكاردي مرشحًا بقوة للرحيل عن إنتر هذا الصيف، بعدما أعلن مسؤولو النادي أنه خارج حسابات المدرب الجديد أنطونيو كونتي في الموسم المقبل. وأوضحت الصحيفة أن إيكاردي يفضل عدم ترك الدوري الإيطالي، ويرغب في الانتقال إلى صفوف يوفنتوس خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي.

