دوليه

اقترب نادي الزمالك من ضم محمد الشبيني مدافع فريق حرس الحدود بعدما وقع اللاعب على عقود الانتقال للأبيض «على بياض» في انتظار حسم الصفقة مع إدارة الفريق العسكري.

و دخل اللاعب في دائرة اهتمامات الزمالك في الفترة الأخيرة لتدعيم الدفاع تحسبا لرحيل محمود علاء مدافع الفريق.

من ناحية أخرى دخل الزمالك في مفاوضات مع عمر جابر ظهير أيمن بيراميدز لضمه قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل في ظل اقتراب رحيل أحد الثنائي حمدي النقاز وحازم إمام.

وعقد أحمد مرتضى عضو المجلس السابق جلسة مع عمر جابر للحديث معه بشأن عودته للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأبدى اللاعب ترحيبه بالعودة مجددا لصفوف الزمالك حيث تم الاتفاق على جميع التفاصيل مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

