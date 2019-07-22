دوليه

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» التشكيلة المثالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت في مصر يوم الجمعة الماضي وحصد لقبها المنتخب الجزائري.

وسيطر على التشكيلة لاعبو السنغال والجزائر بعدما شاركوا في النهائي.

والمثير أن التشكيلة لم تضم المدافع الجزائري جمال بلعمري الذي كان نجما فوق العادة في النهائيات وسالت دماؤه في المباراة النهائية التي كان من أبرز اللاعبين فيها. ورغم أن الجزائر كانت الأقوى دفاعا وهجوما في النهائيات إلا أن «كاف» اختار 3 مدافعين من السنغال وتواجد لاعب واحد جزائري في الهجوم هو رياض محرز.

وجاءت التشكيلة كما يلي: في حراسة المرمى: رايس مبولحي (الجزائر).

في خط الدفاع: ياسين مرياح (تونس) ، كاليدو كوليبالي (السنغال) ، لامين غاساما (السنغال) ، يوسف سبالي (السنغال).

في خط الوسط: عدلان قديورة (الجزائر) ، إسماعيل بن ناصر (الجزائر) ، إدريسا غايي (السنغال).في خط الهجوم: أوديون إيغالو (نيجيريا) ، ساديو مانيه (السنغال) ، رياض محرز (الجزائر).

