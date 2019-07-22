دوليه

امتدح الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي المصري المستوى الذي يقدمه اللاعب حسين الشحات، مؤكدا أنه سيكون أحد الأوراق الرابحة للفريق خلال الموسم المقبل. وأضاف: «الشحات يقدم مردودا جيدا مع الفريق ولدي قناعة تامة بإمكاناته باعتباره أحد العناصر الأساسية التي أعول عليها في تنفيذ أفكاري وخططي الفنية».

وأوضح أن هناك جلسات تجمعه مع بعض اللاعبين ومن بينهم الشحات من وقت لآخر من أجل الحديث عن الأمور الفنية.

واكد اقتناعه بالمستوى الفني والبدني للشحات وأنه يسعى دائما لتحفيزه من أجل تقديم مستويات طيبة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الشحات انتقل للأهلي قادما من العين الإماراتي في صفقة هي الأغلى في تاريخ الفريق الأحمر لكنه لم يقدم المردود الفني المنتظر منه ليبقى مصيره غامضا مع الاهلي.

