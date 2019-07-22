دوليه

طالب نادي الكويت اتحاد الكرة بعدم المساس أو التدخل بالمراكز القانونية القائمة المؤيدة بالاحكام القضائية ونصوص القانون وأخصها فوز الكويت ببطولة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2016-2017 خاصة وأن الاتحاد لم يختصم في النزاع القضائي ولم توجه له أي طلبات من الخصوم ولم تصدر المحكمة أي الزام عليه في قضائها.

وجاء طلب نادي الكويت عبر كتاب رسمي ممهوراً بتوقيع أمين السر العام وليد الراشد تعقيباً على كتاب نادي القادسية الموجه الى اتحاد الكرة والذي طالب فيه القادسية بمنحه لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم 2016-2017 بعد صدور قرار محكمة التمييز بسحب النقاط الثلاث من الكويت واحتسابها للنادي العربي. وتضمن كتاب نادي الكويت ما يلي: «نمى الى علمنا ان نادي القادسية تقدم لسيادتكم بكتاب متضمنا الطلب باعلان فوزه ببطولة الدوري الممتاز للموسم 2016/2017 استنادا على قرار لجنة الاستئناف رقم 7/2016، وعليه نود أن نلفت انتباهكم الى التالي:

بناء على صدور حكم محكمة التمييز بتاريخ 10/7/2019 بالغاء الشق الثاني من قرار وزير الدولة لشؤون الشباب رقم 2017/351 فقد تم اعتماد نتيجة المباراة التي اقيمت بين نادي الكويت ونادي العربي بتاريخ 18/11/2016 والتي انتهت بنتيجة 1/2 لصالح نادي الكويت ضمن مسابقات الدوري للموسم الرياضي 2016/2017. وعليه نود أن نؤكد أن محكمة التمييز في حكمها سالف الذكر قد قررت صراحة انها لم تتناول النزاع الرياضي في حد ذاته انما كان حكمها متعلقا بمدى مشروعية القرار الاداري الصادر من الوزير. وبذلك نضحي فقط امام القرار الصادر بتاريخ 4/12/2016 من لجنة المسابقات «اللجنة الوحيدة المختصة قانونا باعتماد نتائج المباريات» والذي رفض احتجاج نادي العربي واعتمد نتيجة المباراة المشار اليها اعلاه بفوز نادي الكويت ويعتبر هذا القرار وفقا للائحة لجنة المسابقات هو قرار نافذ فور صدوره وقد سبق لمحكمتي اول درجة والاستئناف تأييد حجية هذا القرار، ثم ان محكمة التمييز لم تتدخل بالغائه في حكمها الاخير وبذلك يكون هو القرار الوحيد الحائز على الحجية القانونية النافذة.

