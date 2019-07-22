دوليه

حصد فريق الجودو في ناديي الكويت والقادسية خمس ميداليات ذهبية ضمن منافسات فردي الأشبال ببطولة غرب آسيا للجودو 2019 للفئات العمرية والتي انطلقت منافساتها اول من امس.

كما أحرز لاعبو الناديين ثلاث ميداليات فضية وخمس ميداليات برونزية في منافسات فردي «أشبال وشباب» بأوزان مختلفة في منافسات اليوم الأول من البطولة. وقال مدير الطاقم الفني رئيس وفد نادي الكويت خالد الظفيري ان ناديه حصل على المركز الأول في البطولة على مستوى فردي الأشبال بعد حصده ست ميداليات منها أربع ذهبيات وفضية وبرونزية في أوزان مختلفة. وأضاف الظفيري أن الناشئين الحاصلين على الميداليات الذهبية هم عبدالله المطوع وحسين العازمي ودعيج الخالدي وحيدر الشريفي فيما حصل ناصر الهاجري على فضية ويوسف الصلبوخ على برونزية.

من جانبه أفاد رئيس وفد نادي القادسية ناصر العصيمي بأن فريقه استطاع تحقيق ميدالية ذهبية واحدة وأخرى فضية وأربع ميداليات برونزية في منافسات فردي الأشبال وفضية في منافسات فردي الشباب.وأضاف العصيمي أن الناشئين الحاصلين على الميداليات هم محمد العجمي (ذهبية) وجارالله العجمي (فضية) ويوسف البراك وحمد العامري ويوسف الكندري وعلي الكندري (برونزية لكل منهم) فيما حصل ابراهيم أشرف على الميدالية الفضية في منافسات فردي الشباب.وتشارك في البطولة التي تختتم منافساتها اليوم فرق ومنتخبات من عشر دول هي العراق وقطر والسعودية والامارات واليمن وفلسطين ولبنان وسورية الى جانب الكويت والأردن.

