دوليه

دعا رئيس النادي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري الأندية التي أشهرت مؤخرا وهي نادي وربة ونادي مبارك الكبير ونادي التحدي للمعاقين، الى انشاء اللجنة البارالمبية للنهوض برياضة المعاقين، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يفكر في رئاسة اللجنة وانما يطمح الى تطوير هذه الرياضة التي تهم شريحة مهمة من المجتمع.

وخلال مؤتمر صحافي عقده مساء الاول من أمس في مقر النادي بارك الهاجري للاندية المشهرة حديثا،مضيفا ان وجود هذه الأندية سيجعل هناك تنافساً وتحدياً وستعود فائدته على ذوي الاعاقة بالكويت كما سيسمح وجود أربع أندية بالبلاد تأسيس اللجنة البارالمبية لرياضية المعاقين وتكون تلك الأندية تحت مظلتها وهذا بحد ذاته مكسب لرياضة المعاقين على مستوى دول الشرق الأوسط.

وأوضح الهاجري أنه منذ عام 2003 يترأس اللجنة البارالمبية الكويتية وهي بمثابة لجنة بارالمبية دولية لرياضات المعاقين، «والآن مقبلون على انتخابات بين الأندية الأربعة لانشاء اللجنة يقدم كل ناد من الأندية الأربعة مرشح حسب النظام الأساسي الذي يتم الاتفاق عليه من هذه الأندية بحيث يقدم كل ناد مرشحين أو ثلاثة أو أكثر حسب الاتفاق الذي سيتم بين الأندية وبعد الانتهاء من النظام الأساس للجنة وانتخاب مجلس ادارتها ستكون هي المسؤولة عن الأعمال التي تسند اليها وخاصة رياضة المعاقين».

وافاد: «لقد أعلنتها في أكثر من مناسبة وأعلنها اليوم بالمؤتمر الصحفي أمام رجال الاعلام والصحافة لا أطمح ولا أرغب في رئاسة اللجنة البارالمبية الجديدة اذا تم انشاؤها خلال الفترة المقبلة والتي ستستمر لمدة أربع سنوات». وتمنى الهاجري أن تتفق الأندية الأربعة على الاستمرار في الانجازات الدولية والعالمية التي حققها أبطال الكويت من الجنسين على مدى أكثر من أربع عقود متتالية منذ انطلاق هذه الرياضة الخاصة في المعاقين منذ عام 1977 أي منذ سبعينيات القرن الماضي بحيث يخلق هذا التنافس بين الأندية أبطالا يحافظون على رياضة المعاقين محليا وعربيا ودوليا وعالميا..فالكويت أنجبت أبطالا على مدى تلك العقود بناد واحد فقط فما بالنا اليوم ويكون فيها أربعة أندية مشهرة ويدير أمورها خيرة من شباب الكويت الذي كان معظمهم ان لم يكن جميعهم أبطالا مثلوا الكويت في المحافل الدولية ورفعوا علمها في سماء المجد والانتصارات التي صفق لها العالم بأسره».

وتابع: «على الجميع أن يضعوا الكويت أمامهم جميعا من أجل الارتقاء برياضة المعاقين والاتفاق على وضع نظام أساسي للجنة يخدم الجيل الحالي والأجيال القادمة وأن تتوائم قوانين اللجنة مع النظام الأساس للجنة البارالمبية الدولية».

ودعا الهاجري جميع القائمين على الأندية الأربعة أن يتم ترشيح الأعضاء المناسبين لحمل الأمانة الذين سيمثلون أنديتهم باللجنة لما يخدم رياضة المعاقين.

