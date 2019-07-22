دوليه

أفاد مدير المنتخب الاول فهد عوض ان توقيت اقامة مباريات الأزرق في بطولة غرب آسيا الذي جاء متأخراً (10:30 مساء)، سيغير برنامج المنتخب في البطولة، موضحا أن سبب التأخير يرجع الى البث التلفزيوني لجميع مباريات البطولة، اذ تقام المباراة الأولى في الساعة 07:30 مساء.

واشار عوض الى أن المنتخب سيعود من معسكره الانكليزي يوم 27 الشهر الحالي، وهناك توجه بأن يمنح الجهاز الفني اللاعبين راحة يوم 28 منه، على أن يتدرب الأزرق في الكويت أيام 29 و30 و31، ومن ثم المغادرة يوم 1 أغسطس الى العراق للمشاركة في البطولة.

ويواصل الازرق تدريباته ضمن معسكره في مدينة مارلو استعدادا لبطولة غرب آسيا التي يستضيفها العراق خلال الفترة من 30 يوليو الحالي حتى 14 أغسطس المقبل وكذلك استعدادا للتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسيخوض المنتخب مباراة ودية رابعة في المعسكر أمام فريق ريدينغ بعد غد، ثم يختتم مبارياته بمواجهة أستون فيلا في اليوم التالي.

وسبق للأزرق أن تغلب على فريقي مارلو وهنغرفود 3-2 و1-0 على التوالي، قبل أن يخسر أمام مايدنهيد بهدف نظيف في مباراته الثالثة. وفي بطولة غرب آسيا سيبدأ الأزرق مشواره بمواجهة السعودية يوم 4 أغسطس على ستاد فرانسوا الحريري في أربيل، ثم يلعب مع الأردن يوم 7 أغسطس على الملعب ذاته، على أن يختتم مبارياته في المجموعة الثانية بمواجهة البحرين يوم 10 من الشهر نفسه. ويشارك المنتخب السعودي بفريق يقوده مدرب محلي ويغيب عنه لاعبي الأندية الأربعة المتأهلة الى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا: الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، فيما يخوض الأردن البطولة بالفريق الأول، علماً بأن المنتخب الأردني وقع في مجموعة مع الأزرق في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 الى جانب منتخبات أستراليا وتايوان ونيبال.

