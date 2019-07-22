دوليه

وصل الى البلاد صباح أمس المدرب الصربي زيلكو ماركوف الذي تعاقد معه نادي التضامن لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، وكان في استقباله عضو مجلس ادارة النادي ورئيس جهاز الكرة فهد دابس، ومدير الفريق مهنا الغواص.

ويبدأ الفريق تدريباته غداً بقيادة المدرب الجديد، على أن تستمر التدريبات حتى يوم 22 أغسطس المقبل موعد المغادرة الى المعسكر الخارجي الذي سيقام في صربيا.

ويسعى التضامن الذي تعاقد مع 5 محترفين جدد الى الظهور بمستوى جيد في مسابقات الموسم الجديد، بعد ان نفذ بصعوبة من الهبوط الى الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

