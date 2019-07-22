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وجدت دراسة حديثة أن العيش بأسلوب حياة صحي قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بالخرف، حتى لو كان الشخص معرضا لخطر المرض وراثيا.

وحللت الدراسة التي نشرت في مجلة الجمعية الطيبة الأميركية بيانات نحو 200 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 60 وما فوق.

من هذه العينة، حدد الباحثون 1769 حالة خرف على مدى ثماني سنوات من المتابعة.

كان خطر الإصابة بالخرف أقل بنسبة 32 في المئة لدى الأشخاص الذين لديهم مخاطر وراثية عالية، إذا اتبعوا نمط حياة صحي، مقارنة بأولئك الذين لم يتبعوا نمط حياة صحيا.

ويشير الباحثون إلى أربع علامات رئيسة كجزء من أنماط حياة صحية وهي الاستهلاك المعتدل للكحول، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وعدم التدخين، واتباع نظام غذائي صحي خاصة تقليل الملح والسكر.

وقال ديفيد لويلين، الباحث في كلية الطب بجامعة إكستر «هذا البحث يوصل رسالة مهمة تقوض حقا النظرة القاتلة للخرف» وهي أن «بعض الناس يعتقدون أنه من المحتم عليهم تطوير الخرف بسبب جيناتهم».

ووجدت دراسة سابقة أن هناك عنصرا خامسا يجب تجنبه وهو تناول المشروبات المحلات بشكل صناعي، لأن «تناول واحد منها على الأقل يوميا يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو الخرف بثلاثة أضعاف تقريبا، مقارنة بأولئك الذين تناولوا مشروبات محلاة اصطناعيا أقل من مرة واحدة في الأسبوع».

يذكر أن دراسات سابقة أظهرت أيضا وجود صلة بين الإصابة بالخرف، وتناول أدوية مضادات الكولين المستخدمة على نطاق واسع في علاج الاكتئاب.

