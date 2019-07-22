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الوفيات


غازي مبارك الشهري، (85 عاماً)، شيع، الرحاب، ق1، ش26، م5، ت: 99548202 - 66442213
سعاد محمد عبدالله الصيبعي، أرملة نجم عبود بهبهاني، (62 عاماً)، شيعت، الرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، ت: 99467716، النساء: بنيد القار، الحسينية الزينبية (العزاء ابتداء من اليوم)
خالد عبداللطيف محمد الخليفة، (67 عاماً)، شيع، الرجال: الخالدية، ديوان الخليفة، ق1، شارع حضرموت، ت: 66252443 - 99602323، النساء: الأندلس، ق12، ش2، م12، ت: 66616624
نور عبدالرحمن نهار الشمري، (31 عاماً)، شيعت، الرجال: الجهراء، النسيم، ق1، ش38، م50، ت: 94447575، النساء: صباح السالم، ق10، ش2، ج4، م45
عبدالعزيز إبراهيم حمد الريس، (93 عاماً)، شيع، السلام، ق2، ش213، م29، ت: 97167574
علي محمد الغيث، (86 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: العديلية، ق1، ش16، م16، ت: 99832746
إنا لله وإنا إليه راجعون


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