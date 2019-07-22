أول النهار

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجار الله امس مع سفير اوكرانيا لدى الكويت د. الكسندر بالانوتسا حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من اوجه العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية. وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

من جانب آخر اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجار الله امس مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت ايمان عريقات.

وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الكويت ومنظمة الهجرة الدولية حيث اشادت عريقات بجهود الكويت الرائدة في العمل الإنساني.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين.

كما اجتمع نائب وزير الخارجية مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت لي مينغ قانغ.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من اوجه العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

