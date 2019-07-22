أول النهار

واصلت المؤسسات والهيئات الكويتية نشاطها المتجدد في مد يد المساعدة للاجئين والنازحين والمحتاجين بالمنطقة وسط إشادة أوروبية بجهودها الإنسانية لاسيما تجاه اللاجئين.

وتركزت المساعدات الإنسانية التي قدمتها المؤسسات الكويتية خلال الأسبوع المنتهي على علاج المرضى ودعم النساء والأطفال والشباب في اليمن وتوزيع المساعدات الإغاثية على اللاجئين في بنغلاديش إضافة الى مساندة جهود مكافحة الجوع وتنظيم مشروع للأضاحي للاجئين والنازحين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك الى جانب ترميم منازل لأسر محتاجة.

وفي التفاصيل وقعت الحكومة اليمنية على اتفاقية تعاون مع (جمعية الرحمة العالمية) الكويتية لتنفيذ حملة (أطفال اليمن) التي تهدف لعلاج 100 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد بكلفة إجمالية تقدر بمليون دولار.

ومن المقرر ان تستمر الحملة لمدة عام في سبع محافظات يمنية هي (حضرموت) و(تعز) و(عدن) و(لحج) و(الحديدة) و(صنعاء) و(ذمار) وتأتي امتدادا لحملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ سنوات.

وعبر وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال في تصريح صحافي خلال مراسم التوقيع عن تقديره العميق باسم الحكومة والشعب اليمني لجهود أشقائهم في الكويت أميرا وحكومة وشعبا ودعمهم السخي الهادف لإنعاش وتعافي القطاع الصحي في اليمن.

وأشار أن أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية تزايد بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية نتيجة الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد مبديا استعداد وزارة الصحة اليمنية لتقديم جميع التسهيلات وتذليل الصعوبات لضمان نجاح هذه الحملة بالشكل المطلوب.

كما افتتح الوكيل المساعد لمحافظة (حضرموت) هشام السعيدي المخيم الطبي الجراحي الثاني بمستشفى (القطن) العام بتمويل من (مجموعة الامتياز الاستثمارية) الكويتية عبر (جمعية صندوق رعاية المرضى) الكويتية.

وأشاد السعيدي في تصريح صحافي خلال الافتتاح بالمبادرات الانسانية للجمعيات الإغاثية والخيرية وفاعلي الخير بالكويت، مشيرا الى ما تمثله هذه المخيمات من أهمية كبيرة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن ولإسهامها في تعزيز خدمات المرافق الصحية بالدولة.

ويستهدف المخيم الذي تنفذه (جمعية الحكمة اليمانية) فرع (حضرموت) بالتعاون مع (مؤسسة غراس التنموية) معاينة أكثر من 100 حالة واجراء 70 عملية جراحية حتى 22 يوليو الحالي.

وبدأت بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن كذلك أعمال تجهيز قسمي طوارئ النساء والولادة والأطفال بمستشفى (الصداقة) التعليمي العام بتمويل من نساء مسجد السالم الصباح بالكويت.

وذكرت (مؤسسة ينابيع الخير) اليمنية المنفذة للمشروع في بيان أن المشروع يهدف لتعزيز الطاقة الاستيعابية لقسمي طوارئ النساء والولادة والأطفال وتحسين مستوى الخدمات الصحية والطبية في مرافق المستشفى عبر تزويدها بعدد من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية والمخبرية.

وفي اليمن أيضا دشن وكيل محافظة (شبوة) عبدالقوي لمروق برنامج (القوافل المهنية) لشباب وفتيات المحافظة بتمويل من (جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية) الكويتية.

ويستهدف البرنامج الذي يستمر لمدة شهرين بناء القدرات المهنية لحوالي تسعين شابا وشابة من محافظة (شبوة) ويشمل خمس دورات مهنية خاصة بصيانة ولف المحركات والمحركات الكهربائية والخياطة والتطريز وصناعة البخور والكوافير.

وثمن لمروق الدعم «الكبير» الذي تقدمه الكويت حكومة وشعبا في دعم هذه المشاريع النوعية «المتميزة» مشيرا الى أهمية التكوين المهني في حياة الشباب والمجتمع ودوره في تأسيس النهضة الاقتصادية للشعوب وبناء قواعد تطورها الصناعي والتقني.

كما دشنت (جمعية رعاية طالب العلم) بمدينة (سيئون) التابعة لمحافظة (حضرموت) برنامج (قوافل التأهيل المهني) الذي يستمر لشهرين ويستهدف تأهيل 80 متدربا في أربع دورات مهنية تشمل إصلاح ولف المحركات وصيانة الجولات والتكييف والتبريد وبرمجة وصيانة الحاسوب.

بدوره قال المدير التنفيذي لـ (جمعية رعاية طالب العلم) وسيم ربيحان إن البرنامج يهدف بشكل إجمالي لتأهيل 375 شابا وشابة في محافظات (عدن) و(شبوة) و(حضرموت).

على جانب آخر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن توزيع 2300 سلة غذائية وصحية على لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش.

