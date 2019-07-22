أول النهار

نيويورك - «كونا»: أكدت الكويت أمس اهمية الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية من محكمتي يوغسلافيا السابقة وروندا كونها تشكل بعدا إضافيا لدور مجلس الأمن في ترسيخه للعدالة وصولا إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في كلمة للسكرتير الثاني في بعثة الكويت الدائمة لدى الامم المتحدة محمد العجمي في جلسة خاصة لمجلس الامن الدولي الليلة الماضية حول التقييم المعد من قبل رئيس الآلية الدولية كارمل أغيوس لتصريف الأعمال المتبقية من محكمتي يوغسلافيا السابقة وروندا.

وذكر العجمي ان الكويت ترحب بالجهود التي يقوم بها كل من رئيس الالية والمدعي العام الرامية الى تحسين أداء عمل الآلية من خلال ضمان إتمام الإجراءات القضائية المتبقية وتعزيز التعاون فيما بين فرعي الآلية الدولية وتحسين الأداء الوظيفي للعاملين فيها.

