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كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن توجيهات أميرية بحسم ملف المقيمين بصورة غير قانونية البدون، مؤكدا أنه وانطلاقا من هذه التوجيهات فان مجلس الأمة ماض في اقرار حل جذري وعادل لهذه القضية وبما لا يمس الهوية الوطنية والجنسية الكويتية.

وأضاف الغانم في تصريح الى الصحافيين امس أن تصريحي حول قضية البدون أو المقيمين بصورة غير قانونية يأتي بناء على توجيهات من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وبناء عليه أوضح أنه لا يمكن القبول بالعبث في ملف الجنسية والهوية الوطنية أو أن يتحول هذا الملف مادة للمساومات والضغوط السياسية، مؤكدا ان هذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع ونقطة آخر السطر. وقال كما ذكرت سابقا فان هناك حلا جذريا وعادلا لهذه القضية خلال الصيف وهناك تحركات تمت على قدم وساق لم تظهر للعلن لزيادة فرص نجاحها والحفاظ عليها وحمايتها ممن يحاول أن يستعرض أو يسترزق.

وأضاف خلال الصيف هناك حل جذري وشامل وعادل لا يمس الجنسية والهوية الوطنية ويراعي الجوانب الانسانية للمقيمين بصورة غير قانونية وسيبدأ الحل بتشريع يصادق عليه المجلس بداية دور الانعقاد المقبل أو في دورة برلمانية طارئة خلال الصيف ان تطلب الامر. وقال الغانم: لن اكشف التفاصيل لأن هناك الكثير من النقاشات تدور من خلال لقاءات نيابية - حكومية ومع المسؤولين في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وهناك توجيه واضح من صاحب السمو بانهاء الملف، وباذن الله لن ينتهي هذا الصيف الا بصياغة واقرار هذا الحل العادل والجذري، وأتمنى من جميع الاطراف التعاون لاغلاقه، خصوصا ان هذه المشكلة لم نصنعها نحن بل ورثناها من أجيال سابقة وفي مختلف القطاعات.