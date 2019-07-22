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عواصم- الوكالات: قررت بريطانيا أمس ارسال مزيد من التعزيزات العسكرية الى الخليج بسبب زيادة المخاطر فيما تستعد لندن لفرض حزمة عقوبات على طهران ردا على احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، في حين اصدرت البحرية الاميركية تحذيرا للسفن من مخاطر اثناء عبورها مياه الخليج.... (طالع ص 18).

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية التزامها بالوجود العسكري في الشرق الأوسط للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة. مشيرة الى انها تبحث عدة خيارات بشأن احتمال فرض عقوبات على إيران.

وبعثت بريطانيا رسالة لمجلس الأمن بشأن احتجاز إيران الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو قالت فيها إنه لا أدلة على زعم إيران أن الناقلة اصطدمت بقارب صيد إيراني وأكدت بريطانيا في رسالتها أن قوات إيران اقتربت من الناقلة في المياه الإقليمية لسلطنة عمان.

من جانبها كشفت صحيفة ديلي تليغراف أن وزراء بريطانيين يضعون خططا تهدف إلى فرض عقوبات على إيران. وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بما في ذلك احتمال تجميد أصول ردا على الواقعة. وقالت المصادر إن بريطانيا قد تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا إلى إعادة فرض عقوبات على إيران بعد رفعها في 2016 عقب إبرام اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

في المقابل أعلن المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان جنوب ايران مراد عفيفي بور إن التحقيق يعتمد على تعاون طاقم السفينة وعلى إمكانيتنا في الوصول إلى الأدلة الضرورية للنظر في القضية.

في غضون ذلك أصدرت الإدارة البحرية بوزارة النقل الأميركية تحذيرا للسفن العابرة لمضيق هرمز والخليج. وأشارت الإدارة البحرية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إلى وجود خطر على حركة الملاحة البحرية ونصحت بمراجعة الاستشارات البحرية الأميركية المتعلقة بـالنشاط البحري في الخليج ومضيق هرمز، وخليج عمان، وبحر العرب، والبحر الأحمر. من جهته، أكد مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية جون رود أنه لن نسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة الدولية في مياه الخليج، مشيراً إلى دراسة تأسيس آلية دولية لضمان حركة الملاحة في مياه الخليج.