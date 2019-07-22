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لندن كراكاس الوكالات: اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، بـ بخ سمومه في بريطانيا بعد فشله في استدراج الرئيس دونالد ترامب إلى ما وصفه بـ حرب القرن، في حين حذر السفير الايراني لدى بريطانيا من ان جهات محلية في المملكة المتحدة تسعى الى تأجيج التوتر.

وكتب ظريف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر امس بعد فشله في استدراج دونالد ترامب للدخول في حرب القرن، وخوفا على انهيار فريقه الفريق باء حول جون بولتون سمومه نحو بريطانيا، على أمل جرها للمستنقع وأضاف ظريف الحكمة والبصيرة هما السبيل الوحيد للتصدي لمثل هذه الخدع.

من جهة ثانية ندد وزير الخارجية الإيراني

بـ نزعة المغامرة الأحادية لدى الولايات المتحدة وبـ الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه وذلك خلال اجتماع وزاري لحركة عدم الانحياز في كراكاس، وفي وقت سابق كان ظريف اعتبر ان احتجاز الناقلة البريطانية هدفه فرض احترام القانون الدولي البحري داعيا في الوقت نفسه بريطانيا الى وقف التواطؤ مع الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة.