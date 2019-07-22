الأولى

أعلنت وزارة الداخلية قيام أجهزتها الأمنية المختصة بضبط عدة أشخاص قاموا بالتطاول على الذات الإلهية والرسول الكريم في مقطع فيديو متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم، وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق القانون على الجميع، مشددة في الوقت ذاته على أنها لن تتهاون مع أي شخص يقوم بالتطاول على الذات الإلهية والدين الإسلامي الحنيف.

من جانب آخر نفت وزارة الداخلية في بيان منفصل صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن شخصا من جنسية عربية يدير مخفر منطقة الشويخ، مؤكدة أن ذلك عار تماما من الصحة. وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي أن الشخص المذكور يعمل ممثلا قانونيا لإحدى شركات تأجير السيارات إذ تتطلب طبيعة عمله التردد المستمر على المخفر لإنهاء الأعمال الخاصة بالشركة التي يعمل بها. وأكدت الداخلية ضبط وافد اسيوي تداول له مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن تعرضه بالإساءة للشعب الكويتي.

واوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واربعة من جنسيته بابعادهم عن البلاد، مع اتخاذ اللازم مع كفلائهم حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.