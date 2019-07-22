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أبدى وزير الطيران المصري، أمس، استياءه لاتخاذ شركة الخطوط الجوية البريطانية قراراً انفرادياً يمس أمن المطارات المصرية دون الرجوع الى الجهات المصرية المختصة، فيما أكّد السفير المصري له اعتذار بريطانيا عن قرار الخطوط البريطانية.

وجاء في بيان لوزارة الطيران المصرية، أن الوزير يونس المصري عبّر عن استيائه للسفير البريطاني في القاهرة جيفري آدامر، وذلك على خلفية قرار تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها الى مطار القاهرة الدولى لمدة 7 أيام. وأضاف البيان: «تقدم السفير البريطاني بالاعتذار الى وزير الطيران عن عدم ابلاغ السلطات المصرية قبل صدور هذا القرار، مؤكداً أن قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية».

وكانت الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا»، أمس، استأنفت رحلاتها الجوية الى القاهرة بعد توقف لمدة يوم واحد، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.