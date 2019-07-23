وطن النهار

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حيث قدم لسموه رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد كلا من مشعل مصطفى الشمالي بمناسبة تعيينه قنصلا عاما للكويت لدى جمهورية الصين الشعبية بمدينة شنغهاي وسالم يوسف الحمدان بمناسبة تعيينه قنصلا عاما للكويت لدى جمهورية باكستان الإسلامية بمدينة كراتشي وفيصل غازي المطيري بمناسبة تعيينه سفيرا للكويت لدى جمهورية مالطا حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة.

هذا وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية وحثهم على خدمة وطنهم العزيز والعمل على دعم وتنمية علاقات الكويت الخارجية وما يجمعها من روابط مع الدول الشقيقة والصديقة والسعي نحو تمثيل بلدهم خير تمثيل في جميع المحافل الإقليمية والدولية، متمنيا سموه لهم كل التوفيق والسداد.

ومن جانبه أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن شكره وتقديره لتوجيهات سموه السامية والتي ستكون نبراسا وعونا لأبنائه الدبلوماسيين في أداء مهامهم على أكمل وجه لخدمة وطنهم الغالي من خلال السياسة الخارجية للكويت التي ارتسمها سموه والسير على نهجها والعمل على رفع راية بلدهم والحفاظ على مصالحه الدولية.

حضر مراسم أداء القسم وزير شؤون الديوان الأميري بالانابة الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد الفهد.

كما استقبل سموه بقصر بيان أمس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الكويت كارلفريد بيرغنر وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده.

من جانب آخر استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حيث قدم لسموه عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد وهم كل من مشعل مصطفى الشمالي قنصلا عاما للكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة (شنغهاي) وسالم يوسف الحمدان قنصل عاما للكويت لدى جمهورية باكستان الإسلامية في مدينة (كراتشي) والسفير فيصل غازي المطيري سفيرا للكويت لدى جمهورية مالطا وذلك بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وقد هنأهم سموه على توليهم مناصبهم الجديدة معربا عن امنياته لهم بالتوفيق والنجاح في عملهم وتطلعاته الى مواصلة جهودهم في تقديم صورة الكويت المشرقة ومكانتها العالمية مطالبا إياهم بأن يمثلوا دولتهم خير تمثيل وان يراعوا المصلحة الوطنية لدولتهم والاهتمام بمصالح أبناء وطنهم وتلبية احتياجاتهم وضرورة العمل على تعزيز علاقة الكويت مع هذه الدول الصديقة وفتح افاق جديدة لمزيد من التعاون المثمر بما يخدم المصالح المشتركة وإبراز الصورة المرموقة لوطنهم واعلاء رايته في جميع المحافل الدولية.

ومن جانبهم أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لسموه مؤكدين بأن توجيهات سموه ستكون نبراسا لهم في العمل وحافزا في بذل المزيد من الجهد لتعزيز علاقات التعاون والصداقة مع الدول المعتمدين لديها لما فيه خدمة الوطن والمواطنين.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

