وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة ذكرى يوم النهضة المباركة لسلطنة عمان الشقيقة.

مشيدا سموه بالانجازات الشاملة والنهضة المباركة التي تشهدها سلطنة عمان الشقيقة ومتمنيا له موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار وللعلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين كل التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

