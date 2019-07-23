وطن النهار

شدد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة د. محمد الخشتي على التركيز في الخدمات المقدمة ما قبل الحج عبر توفير التطعيمات المشترط عليها من قبل وزارة الصحة السعودية، والمتمثلة في تطعيم السحايا الرباعى، الانفلونزا الموسمية، المكورات الرئوية كما تقوم الوزارة باصدار بطاقة الحاج الصحية لمتابعة المرضى الذين يعانون من حالات مرضية خاصة.

واكد الخشتي الذي ناب عن وزير الصحة د. باسل الصباح في اللقاء التنويري لاعضاء فريق الخدمات الطبية والكادر الطبي والاداري لبعثة وحملات الحج بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية قيام الوزارة بفحص وتطعيم العاملين بالحملات للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية. وبالنسبة للخدمات أثناء الحج فقد تم تزويد جميع الطواقم الطبية بجميع الأدوية والمستلزمات والتقنيات اللازمة لاسعاف الحالات الطارئة ومتابعة الحالات المزمنة. وقال لقد وضعت الوزارة خطة لمتابعة الحجاج بعد العودة بسلامة الله حيث خصصت طواقم طبية بمطار الكويت الدولى والمنافذ البرية لفحص الحجاج وسوف يتم فحص الحجاج العائدين بالكاميرات الحرارية للتعرف على الحالات المشتبه بإصابتها بأمراض معدية، آملاً من المسؤولين وأعضاء فريق الخدمات الطبية التأكد من حصول جميع الحجاج على تطعيمات ما قبل الحج ووجود البطاقة الصحية معهم وكذلك حصولهم على المضادات الحيوية الوقائية قبل العودة وتعبئة كروت المراقبة الصحية.

وتعد بيئة الاقامة الآمنة وسلامة الغذاء المقدم للبعثات من العوامل المساعدة على الوقاية من الأخطار الصحية أثناء الحج.

كما تمنى من الأطباء والممرضين الاهتمام بالجانب التوعوى بتعميم الارشادات الصحية أثناء الحج للوقاية من الأمراض المعدية والاجهاد الحرارى وغيرها وكذلك السيطرة على الأمراض المزمنة لمن يعانون منها. مشددا على التنبيه على الحجاج بمراجعة الطبيب عند وجود أي أعراض مرضية تظهر خلال 14 يوما بعد الحج.

واضاف الخشتي قائلا ان الوزارة تولي جل عنايتها واهتمامها لتهيئة أجواء آمنة ليتمكن أخواننا الحجاج من أداء المناسك بيسر وسهولة. مشيرا الى ان خدمات الوزارة للحجاج تنقسم الى خدمات صحية ما قبل الحج واثنائه وبعده.

ومن جانب اخر، اصدر وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا قرار نقل موسى البلوشي لوظيفة مراقب الأحوال الوظيفية في ادارة العقود الخاصة التابع لقطاع الشؤون الادارية.

