وطن النهار

أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد أهمية التحفيز على التفكير الإبداعي للطلاب وتنمية مداركهم ومهاراتهم التعليمية، وذلك يتم من خلال مشاركة جهات ثقافية وتعليمية ترسخ مفهوم المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده بمكتبه بديوان عام وزارة التربية مع وفد من مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي، وحضره كل من مدير إدارة المكتبات ومدير إدارة التقنيات التربوية بالإنابة أحمد الماجدي ومدير إدارة الأنشطة المدرسية عباس مراد ومراقب المتحف العلمي التربوي بالإنابة سميحة المزيد ومراقب المتابعة الفنية بمكتب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة علي دشتي وممثل الديوان الأميري في مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي م. بإدارة المراكز الثقافية نغم العثمان ورئيس علاقات الزائرين دينا الجيران ومنسق بقسم الفعاليات أميرة الشعلان، وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية التعاون المشترك بين وزارة التربية متمثلة بقطاع التنمية التربوية والأنشطة والمركز، وطبيعة الأنشطة والفعاليات التي سيتم طرحها خلال العام الدراسي المقبل لكي يستفيد منها الطلاب من خلال الرحلات المدرسية. وأشار المقصيد إلى أهمية الرحلات المدرسية للطلاب وما تحققه من تنمية معرفية وزيادة حصيلتهم العلمية والثقافية، لافتا إلى ضرورة تنظيم جدول الرحلات المدرسية بما يتوافق مع الجدول الزمني للعام الدراسي، الأمر الذي يحقق مصلحة الطلاب من خلال خلق بيئة تعليمية جاذبة على مدار العام الدراسي. ومن جانبها تناولت ممثل الديوان الأميري في مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي المهندسة بإدارة المراكز الثقافية نغم العثمان رسالة مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي وأهدافه ومشاركته في تعليم الطلاب وتنمية ثقافة الفكر الإبداعي لديهم، وذلك وفقاً لرؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لكويت جديدة 2035 الرامية لتطوير وتنمية الشباب وتبوؤ الكويت لمراكز متقدمة في المجالات المختلفة، مشيرةً إلى ما يشمله المركز من مرافق وإمكانيات يمكن الاستفادة منها لتحقيق التنمية الثقافية للطلاب.

وتم خلال الاجتماع التنسيق على آلية الرحلات المدرسية ومواعيدها بما يتوافق والجدول الزمني للعام الدراسي.

