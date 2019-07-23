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«المحاسبة» وقع مذكرة تفاهم مع تايلند


وقع ديوان المحاسبة الكويتي اول من أمس الأحد مذكرة تفاهم مع مكتب تدقيق الدولة بمملكة تايلند وذلك بهدف تنمية وتبادل الخبرات والمعارف حول عدة موضوعات رقابية بين الطرفين. وقال الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية وتقنية المعلومات في (المحاسبة) عصام المطيري في تصريح صحافي إن مذكرة التفاهم هذه لا تؤثر على الالتزامات الحالية فيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية الموجودة بين البلدين. وأكد المطيري تعاون الطرفين في مجالات أعمال التدقيق وتطوير المهارات المهنية والقدرات لموظفيهم من خلال المبادرات التدريبية وزيارات الخبراء وتبادل المعلومات الفنية ونتائج الأبحاث وذلك وفق برنامج التعاون الفني الذي يتم الاتفاق عليه.


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