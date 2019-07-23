وطن النهار

ثمَّن المدير العام الجديد للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) الدكتور سالم المالك مواقف الكويت الخيرية والانسانية في العالم مشيرا الى انها تعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال اذ تقدم مساعدات للمحتاجين في مختلف أرجاء العالم إضافة إلى انشاء المشاريع التعليمية والتنموية في المجتمعات الفقيرة وتحفيز المتطوعين للمشاركة في الأعمال الخيرية. وقال المالك في لقاء مع «كونا» امس الاثنين في سياق إعداد (ايسيسكو) لإطلاق مشروع الوقف الاستثماري ان الكويت دولة رائدة ليس فقط في مجال العمل الخيري فحسب بل في المجالات العلمية والتربوية والثقافية والحضارية، لافتا الى ان «الكويت اكتسبت سمعة طيبة باعتبارها أكثر الدول نشاطا في مجال العمل الخيري والإنساني».

واكد «أننا نعتز بكون الكويت العضو في (ايسيسكو) من الدول الرائدة في العمل الانساني» موضحا «انه ليس من قبيل المصادفة ان تختار الأمم المتحدة دولة الكويت مركزا للعمل الانساني وتختار سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قائدا انسانيا»، مضيفا ان «هذا الاختيار يترجم الحقائق على الأرض وهي الحقائق التي تقرها (ايسيسكو) بعمق».

وأعرب المالك عن تطلع (ايسيسكو) لمساهمة الكويت من خلال الامانة العامة للأوقاف والمؤسسات الخيرية غير الحكومية ورجال الأعمال وأهل الخير والاحسان في دعم مشروع الوقف الاستثماري الذي تنوي اطلاقه في غضون الاشهر المقبلة لتحقيق اهدافه لاسيما في مجال تعميم التعليم ودعم المشاريع الصغرى المدرة للدخل في الدول الافريقية وفي غيرها من المجالات ذات الصلة بالأهداف الانمائية للألفية. واوضح ان مشروع الوقف الاستثماري الذي تنوي (ايسيسكو) إطلاقه هو «مشروع انساني وحضاري وتنموي بالغ الأهمية» يهدف الى «أن يكون لايسيسكو وذلك لأول مرة منذ تأسيسها في عام 1982 «مشرع وقفي» أو «صندوق تنموي» لافتا الى أن الاعلان عن هذا المشروع تم خلال الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام للمنظمة في مكة المكرمة في التاسع من مايو الماضي بالموازاة مع تعيين المدير العام الجديد.

وكشف عن ان هذا المشروع قائم على هبات وتبرعات حكومات الدول الاعضاء والمؤسسات الخيرية ورجال الأعمال والبنوك فيما سيصرف ريعه على المشاريع التنموية المستحدثة في إطار (ايسيسكو)، مضيفا أن من اهداف المشروع ايضا تمكين المنظمة من الاعتماد على نفسها في حال تأثرها بالتغيرات الاقتصادية.

