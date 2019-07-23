وطن النهار

من خلال عملنا كناشطين ومهتمين في مجال عمل الأفراد والمؤسسات التي تشكل أركان المجتمع المدني، ومنذ عام 2007م تسعى اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لتنفيذ برامج الشراكة الاجتماعية مع مختلف الشرائح والأطياف من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، وأخذنا على عاتقنا تعزيز فضيلة البر بجميع أنواعه وأشكاله، وتعزيز فضيلة بر الوالدين وكبار السن في المجتمع، لذا تم تنفيذ وتوجيه عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات لرعاية وخدمة وتأهيل كبار السن من خلال هذا المشروع التطوعي.

ومن يرغب في المشاركة في الصفحة من مواضيع تهم وتخدم بر الوالدين وكبار السن التواصل مع مشرف الصفحة خليل الخالدي: 99679770

او الحضور شخصيا في مقر مبرة ابراهيم طاهر البغلي الكائن في دولة الكويت منطقة الشرق قطعة (2) شارع (141) عمارة رقم (17) الدور الأول مكتب رقم (2)، ويمكن االمشاركة على شبكات التواصل الاجتماعي التالية:

Website: www.albaghawardli.ocom

Twitter: albaghli_q8

Instagram: albaghli_q8

أهلاً بالجميع

