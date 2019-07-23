دفتر أحوال

تسبب حادث تصادم وقع مساء أول أمس بين طرادين في البحر مقابل شاطئ رأس السالمية بوفاة شخص واصابة اثنين اخرين بجروح خطيرة.

ووفق مصدر أفاد بان بلاغا ورد مساء أول أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد بوقوع حادث تصادم بين طرادين في البحر مقابل شاطئ رأس السالمية، وعلى الفور توجه رجال مركز السالمية للانقاذ البحري إلى موقع الحادث حيث تبين بان طرادين اصطدما ما نتج عنه اصابة 3 أشخاص بجروح وبعد نقلهم الى الشاطئ وفحصهم من قبل المسعفين تبين وفاة احدهم فيما تم نقل المصابين بسيارة الاسعاف الى مستشفى مبارك الكبير حيث ادخلا غرفة العناية المركزة.

