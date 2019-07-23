دفتر أحوال

قضت محكمة التمييز أمس بتأييد حبس المرشح السابق محمد الهاجري 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة للاساءة إلى المملكة العربية السعودية، وقررت المحكمة رفض طعنه على الحكم.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2018 بدائرة مباحث أمن دولة بدولة الكويت، قام بعمل عدائي بغير اذن من الحكومة ضد دولة أجنبية «المملكة العربية السعودية بان قام بنشر العبارات ومقاطع الفيديو المبينة بالاوراق وذلك عبر حسابه الخاص باحدى مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على الشبكة المعلوماتية والتي من شأنها الاساءة لتلك الدولة حكومة وشعبا وكان من شأن ذلك تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قام بنشر العبارات ومقاطع الفيديو محل الاتهام الاول وذلك عبر حسابه الخاص باحد مواقع التواصل الاجتماعية «تويتر» على الشبكة المعلوماتية والتي من شأنها الاضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية وكان ذلك عن طريق الحملات الاعلامية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اساء عمدا استعمال احدى وسائل الاتصالات الهاتفية « هاتف نقال « بان استخدمه في نشر العبارات ومقاطع الفيديو محل التهمتين السابقتين على النحو المبين بالتحقيقات.

وطالبت النيابة العامة عقابه بالمادة 4/1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمواد 1/6، 15، 70/أ كم القانون رقم 37.

