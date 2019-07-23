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تسببب بانهيار السقف وحدوث تصدع على الجدار

إصابة حارس ووفاة خادمة بحريق سرداب منزل في سلوى


تمكن رجال الاطفاء مساء أول أمس من اخماد حريق اندلع في سرداب منزل مكون من 3 أدوار في منطقة سلوى تسبب في اصابة حارس المنزل ووفاة آسيوية، بالاضافة الى انهيار اجزاء من سقف المنزل.
رجال اطفاء مركزي البدع ومشرف توجهوا مساء أول أمس فور ورودهم بلاغا يفيد باندلاع حريق في منطقة سلوى حيث تبين بان النار اندلعت في سرداب منزل مكون من 3 ادوار فتم اخلاؤه من السكان ومن ثم محاصرة النيران واخمادها خلال وقت قياسي وقد نتج عنه اصابة حارس المنزل ووافدة اسيوية بحروق بسيطة تم نقلهما بسيارة الاسعاف الى مستشفى مبارك الكبير، كما تسبب الحريق بانهيار سقف السرداب وحدوث تصدع على الحوائط.
باشر رجال الاطفاء التحقيق لمعرفة اسباب اندلاع النار واستدعاء مهندسين من البلدية لفحص المبنى.


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