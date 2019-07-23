دفتر أحوال

سيطر رجال 3 فرق إطفاء على حريق هائل اندلع فجر أمس في مخزن للأخشاب والاثاث في منطقة أمغرة دون وقوع اصابات.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر إطفائي لـ «النهار» بان بلاغا ورد فجر أمس لغرفة عمليات الإدارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في سكراب امغرة، وعلى الفور توجه رجال اطفاء 3 مراكز وهي الجهراء الحرفي والصليبخات والتحرير الى موقع الحريق حيث تبين بان النار اندلعت في مخازن بمساحة 2500 متر مربع تحوي اخشاباً واثاثاً ومواد اخرى، وعليه تمت محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها الى المخازن المجاورة وذلك من خلال عزل النيران.

وأكد المصدر ان سرعة وصول رجال الاطفاء لموقع الحريق أسهم بشكل كبير في تقليل الخسائر المادية وعدم امتداد النيران للمخازن المجاورة، مشيراً إلى ان الحريق اخمد خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.

