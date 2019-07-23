دفتر أحوال

عقد صباح امس في مبنى قطاع الوقاية ورشة عمل مشتركة بين الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الكهرباء والماء بهدف التعرف على طبيعة المحطات الكهربائية وطرق تقليل ومواجهة الحرائق فيها.

شارك في الندوة مديرون من قطاع المكافحة والوقاية وعدد من الضباط كما شارك مهندسون من إدارة محطات التحويل الرئيسة بوزارة الكهرباء وتضمنت الورشة شرح مهام قطاع شبكات النقل الكهربائية. حيث تعتبر ورشة العمل هذه تفعيل دور التعاون الكبير الذي يتم بين الجهتين في مواجهة الحرائق في المحولات الكهربائية والمحطات الرئيسة.

ومثل وزارة الكهرباء والماء كل من مدير إدارة صيانة محطات التحويل الرئيسة م. فواز اللنقاوى وكبير المهندسين الاختصاصيين بإدارة صيانة محطات التحويل الرئيسة م. عبدالعزيز العنزي وم. إبراهيم الربيعة.

وفي نهاية الورشة شكر مدير إطفاء محافظة مبارك الكبير العميد محمد المحميد وزارة الكهرباء والماء مؤكداً أهمية التعاون في هذا المجال واستمرارية إقامة الورش والندوات المشتركة بين الجهتين في المستقبل.

