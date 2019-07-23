مال وأعمال

اعتمدت الحكومة خطة اقتصادية جديدة للتوسع في الاستثمارات السياحية وذلك ضمن برنامج يتضمن انشاء وطرح مشاريع تنطلق بحلول العام القادم 2020 وفق عدة مراحل الاولى تبدأ في 2025 باضافة قطاعات جديدة يتم الاعتماد عليها كمورد اضافي للبلاد، بدلاً من الاعتماد على ايرادات النفط كمورد رئيسي يواجه تحديات ومتغيرات.

كشفت مصادر ذات صلة لـ النهار عن أن حجم الاستثمارات في الخمس السنوات القادمة للتنمية السياحية يقدر بنحو 7 مليارات دينار وبما يعادل 25 مليار دولار، وتشمل انجاز 10 مشاريع جديدة، بمختلف القطاعات السياحية والترفيهية والخدمية في اطار الخمسة والعشرين عاماً القادمة.

ووفقا للمصادر فان الخطة تشمل التوسع في الموانئ والمطارات وبناء المناطق الترفيهية والقطارات ووسائل النقل، بما يعزز من التوسع في قائمة الفعاليات والانشطة والخدمات السياحية التي تملكها ومنها الفنادق والمطاعم ووسائل النقل ومرافق الترفيه والترويح والمؤتمرات الاقتصادية والطبية والعلمية وذلك في ضوء خطتها التنموية الواعدة كويت جديدة 2035.

واشارت المصادر الى أن خطة عمل الحكومة تركز على تنمية سياحة مستدامة ترتكز على التقاليد الأصيلة والثقافة المتميزة وتعود بالفائدة على أبنائها المواطنين من خلال تأمين فرص عمل وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الواعد الذي يرتكز على مقومات عدة وأسس قوية.

وأضافت أن الخطة ستشهد تنشيط القطاع السياحي في البلاد، لاستقطاب الانفاق السياحي للمواطنين والمقيمين وزوار الكويت، بالاضافة الى استقطاب السائحين من الخارج، وبالتالي رفع إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي من نسبة 13 في المائة حالياً الى أكثر من 25 في المائة بحلول عام 2025. ويشير الى أنه ستتم الاستعانة بالقطاع الخاص الكويتي بالاضافة الى خبرات شركات عالمية لتنفيذ هذه الخطة، مؤكدة أن الادارة الحكومية بالكويت جادة لتنفيذ هذه الخطة والاصرار على تخفيض الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لايرادات البلاد، وادخال قطاعات جديدة تستقطب ايرادات مليارية سنوياً للكويت.

ويهدف القطاع الى رعاية السياحة والعمل على تشجيع وتنويع الأنشطة السياحية والاعتماد على منهج التعاون والشراكة في مختلف المؤسسات ذات الصلة بتنمية السياحة مع القطاعين الحكومي والخاص.

